СМИ: Украине грозит дефолт из-за нового карантина

Из-за пандемии COVID-19 многие регионы Украины в третий раз закрылись на карантин. Это грозит разорением малого бизнеса, падением ВВП и дефолтом, сообщил украинский «24 канал».

Малый и средний бизнес — основа украинской экономики, обеспечивающая около 40% налоговых поступлений. Власти прогнозируют, что в 2021 году ВВП республики вырастет на 4-5%. Однако, по мнению экономиста Олега Педзины, в условиях карантина этот прогноз выглядит фантастическим.

Эксперт отметил, что за первый квартал ВВП, по оценке Минэкономики, снизится на 2%. За следующие девять месяцев вряд ли удастся добиться роста в 4%, считает экономист.

Киевский ресторатор Дмитрий Борисов заявил, что локдаун ввели неожиданно. Из-за чего продукты, закупленные для 60 заведений, «идут в помойку».

Работники общепита во время карантина вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска. Поэтому многие, отмечает канал, меняют работу — устраиваются в магазины, которые продолжают работать, несмотря на пандемию.

Рост заболеваемости на Украине наметился в конце февраля. Сейчас в стране ежедневно регистрируют по 10-15 тысяч новых случаев в сутки.