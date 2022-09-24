Временные пункты мобилизации откроют в Москве | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Власть

24 сентября 2022, 02:00

Временные пункты мобилизации откроют в Москве

Агентство «Москва»: в столице откроют временные пункты частичной мобилизации

Читать 360tv в

Для удобства москвичей откроют временные пункты мобилизации. Они появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Романа Виктюка, а также в Музее Героев России и Советского Союза, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Создание временных пунктов мобилизации позволит организовать прием граждан таким образом, чтобы в близлежащих военкоматах не было очередей. Для удобства призывников организуют транспорт до пунктов временной мобилизации.

Реклама

В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что призовут 300 тысяч человек. Студентам, которые учатся заочно, не положена отсрочка. Это не значит, что призовут всех заочников, отметил оператор горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Реклама

Призывник должен получить повестку лично в руки. А те повестки, которые россиянам присылают в мессенджерах и в соцсетях, не имеют юридической силы. При этом призыву по мобилизации подлежат россияне с категориями «А», «Б» и «В».

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама