Временные пункты мобилизации откроют в Москве | 360°

Власть 24 сентября 2022, 02:00 Поделиться Telegram

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Viber Временные пункты мобилизации откроют в Москве Агентство «Москва»: в столице откроют временные пункты частичной мобилизации РИА «Новости»

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Для удобства москвичей откроют временные пункты мобилизации. Они появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Романа Виктюка, а также в Музее Героев России и Советского Союза, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Создание временных пунктов мобилизации позволит организовать прием граждан таким образом, чтобы в близлежащих военкоматах не было очередей. Для удобства призывников организуют транспорт до пунктов временной мобилизации.

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В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что призовут 300 тысяч человек. Студентам, которые учатся заочно, не положена отсрочка. Это не значит, что призовут всех заочников, отметил оператор горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

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Призывник должен получить повестку лично в руки. А те повестки, которые россиянам присылают в мессенджерах и в соцсетях, не имеют юридической силы. При этом призыву по мобилизации подлежат россияне с категориями «А», «Б» и «В».

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