Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка | 360°

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23 сентября 2022, 18:44

Власти назвали недействительными направленные через соцсети повестки

Власти заявили, что присланные в социальных сетях повестки не имеют юридической силы

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Повестки, которые россиянам присылают в мессенджерах и в социальных сетях, не имеют юридической силы, сообщил РБК оператор горячей линии, организованной правительством России.

«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», — объяснил ситуацию оператор горячей линии.

Ранее читатели издания рассказали, что получали повестки от Telegram-канала «Военный комиссариат».

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В среду президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Глава государства обратился к россиянам и рассказал, что решение приняли из-за необходимости сохранения суверенитета РФ, а также для защиты жителей Донбасса и освобожденных территорий. Он пообещал мобилизованным статус, а также выплаты и все социальные гарантии военных, проходящих службу по контракту.

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Мобилизации подлежат граждане с категориями здоровья «А», «Б» и «В», сообщили специалисты сервиса «Объясняем.рф». Они напомнили, что всего таких категорий существует пять.

Частичная мобилизация в РФ

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