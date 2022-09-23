Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка | 360°

Важное 23 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Власти назвали недействительными направленные через соцсети повестки Власти заявили, что присланные в социальных сетях повестки не имеют юридической силы NordWood Themes/Unsplash. com

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Повестки, которые россиянам присылают в мессенджерах и в социальных сетях, не имеют юридической силы, сообщил РБК оператор горячей линии, организованной правительством России.

«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», — объяснил ситуацию оператор горячей линии.

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В среду президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Глава государства обратился к россиянам и рассказал, что решение приняли из-за необходимости сохранения суверенитета РФ, а также для защиты жителей Донбасса и освобожденных территорий. Он пообещал мобилизованным статус, а также выплаты и все социальные гарантии военных, проходящих службу по контракту.

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Мобилизации подлежат граждане с категориями здоровья «А», «Б» и «В», сообщили специалисты сервиса «Объясняем.рф». Они напомнили, что всего таких категорий существует пять.

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