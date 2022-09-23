Частичная мобилизация студентов: подлежат ли мобилизации студенты заочники | 360°

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Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

Студенты заочной и вечерней формы обучения не получат отсрочку от мобилизации

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Студенты не подлежат частичной мобилизации, однако не все. Ura.ru на горячей линии сообщили, что отсрочку дадут только очникам, учащимся заочной и очно-заочной формы она не положена.

«Не будут призывать только студентов, которые учатся очно», — предупредила оператор горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

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Однако это не означает, что призовут всех студентов-заочников и вечерников. Военкоматы рассмотрят каждую ситуацию по отдельности и примут решение в индивидуальном порядке.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В Кремле первую реакцию россиян назвали эмоциональной и призвали не верить слухам, а опираться только на официальные источники информации, в том числе на горячую линию Минобороны России.

В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Минобороны РФ

Частичная мобилизация в РФ

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