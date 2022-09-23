Частичная мобилизация студентов: подлежат ли мобилизации студенты заочники | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации Студенты заочной и вечерней формы обучения не получат отсрочку от мобилизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студенты не подлежат частичной мобилизации, однако не все. Ura.ru на горячей линии сообщили, что отсрочку дадут только очникам, учащимся заочной и очно-заочной формы она не положена.

«Не будут призывать только студентов, которые учатся очно», — предупредила оператор горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Реклама

Однако это не означает, что призовут всех студентов-заочников и вечерников. Военкоматы рассмотрят каждую ситуацию по отдельности и примут решение в индивидуальном порядке.

Реклама

Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В Кремле первую реакцию россиян назвали эмоциональной и призвали не верить слухам, а опираться только на официальные источники информации, в том числе на горячую линию Минобороны России.

В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

0 0 0 0 0 0