Частичная мобилизация в России: кого призовут в первую очередь, кому положена отсрочка | 360°

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Обладателей категорий годности «А», «Б» и «В» назвали подлежащими призыву по мобилизации

«Объясняем.рф»: призыву по мобилизации подлежат россияне с категориями «А», «Б» и «В»

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В период частичной мобилизации призыву подлежат россияне с категориями здоровья «А», «Б» и «В», сообщили специалисты сервиса «Объясняем.рф». Всего таких категорий существует пять, добавили там.

По информации портала, россиян разделяют на пять категорий в зависимости от состояния здоровья. «А» — годен к военной службе, «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями, «В» — ограниченно годен к военной службе, «Г» — временно не годен к военной службе и «Д» — не годен к военной службе. Обычно категорию указывают на 11-й странице военного билета, уточнили сотрудники сервиса.

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«В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями „А“, „Б“, „В“», — отметили специалисты «Объясняем.рф».

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Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила изменить критерии оценки состояния призывников. По ее мнению, следует сократить список заболеваний, при которых невозможен призыв на службу в армию.

В среду утром президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. По его словам, призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, ранее прошедшие службу в рядах Вооруженных сил России.

Частичная мобилизация в РФ

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