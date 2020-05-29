Володин перечислил самые важные майские законы

Сразу несколько важных законов приняла Госдума в мае на фоне борьбы с коронавирусом. Документы касались поддержки населения, бизнеса и развития экономики страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в стране продолжают приниматься законы, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить последствия пандемии коронавируса.

«Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых», — привела слова Володина пресс-служба ГД.

Кроме того, в мае внесли определенные изменения в Налоговый кодекс. Теперь налоговая нагрузка на россиян стала меньше. Еще нагрузку снизили для малого и среднего бизнеса, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Володин подчеркнул, что были введены доплаты соцработникам, которые с 15 апреля по 15 июля освободят от НДФЛ. «Граждане получат положенные им выплаты в полном объеме, этот вопрос на контроле у депутатов», — заверил спикер Госдумы.

Он добавил, что особенно можно отметить работу в мае комитета по бюджету и налогам. Он работал над законопроектом по поддержке граждан и предпринимателей. В частности, больше не будет облагаться налогом экономия на процентах при предоставлении кредитных каникул.

Сейчас в России подтверждено 387 623 случая заболевания COVID-19. Смогли справиться с инфекцией 159 257 пациентов. Летальным исходом закончилось 4374 случая заражения.