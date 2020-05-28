Предпринимателям компенсируют перевозки грузов на Таймыре

На период пандемии и выхода из неё малый и средний бизнес Норильска получит субсидии на доставку грузов в город, сообщила пресс-служба компании «Норникель».

Градообразующее предприятие выделило 60,8 млн рублей на компенсацию обеспечения грузоперевозок с июня по август. Воспользоваться такой возможностью смогут те предприятия, которые состоят в реестре МСП и указом губернатора Красноярского края были вынуждены приостановить деятельность в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Отбор компаний, которые получат субсидии, будет осуществлять специальная комиссия в составе представителей городской Администрации, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, Общественной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, фирм-экспедиторов, а также депутатов Горсовета.

Как заявил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов: «За время пандемии представители малого и среднего бизнеса понесли ощутимые потери. Поэтому в рамках проекта „Бизнес-адаптация“ было решено ввести новые меры для поддержки предпринимателей нашего города. А именно, компенсацию в размере 50% на доставку грузов в Норильск. Оператором выплаты субсидий выступит местное представительство Союза промышленников и предпринимателей».

Всего в городах присутствия «Норникеля» сотрудниками малых и средних предприятий являются почти 20 000 человек. На протяжении всего периода самоизоляции компания активно поддерживает малый и средний бизнес. За два прошедших месяца «Норникель» отменил предпринимателям оплату аренды в Мурманской области и Красноярском крае, выдал кредитные каникулы на полгода для социальных предпринимателей, а также ежемесячно предоставляет малому бизнесу средства индивидуальной защиты на сумму более 30 млн рублей.