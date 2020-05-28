Отмена налогов и коммунальных платежей. Как «Свидетели СССР» обобрали тысячу жителей Северной Осетии

Ячейку секты «Свидетели СССР» раскрыли в Северной Осетии. В обмен на «пошлину» мошенники обещали жертвам отмену налогов и коммунальных платежей, надбавки к зарплатам, компенсации за обесценившиеся после развала Советского Союза вклады. Но вместо этого вгоняли людей в долги.

В Северной Осетии полиция раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР» и возбудила дело о мошенничестве. Ее члены предлагали адептам приобрести за 300 рублей не имеющие никакой юридической силы временные удостоверения гражданина Советского Союза. Мошенники обещали, что обладатели документа освобождены от уплаты налогов и коммунальных платежей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Доводили сведения о том, что им будут начислены дополнительные надбавки к пенсии и компенсация выплат по вкладам, которые были открыты до 1991 года. Также выдавали им фальшивые свидетельства совладельцев земли СССР», — рассказали в ведомстве.

Жертвами аферистов стала почти тысяча жителей республики. Люди начали прозревать лишь после того, как узнали о налоговых и коммунальных долгах. В офисах секты полицейские нашли бланки документов и книги учета «граждан СССР».

Ностальгия и эмоции

После перестройки в стране исчезло объединяющее граждан информационно-идеологическое поле, которое помогало планировать жизнь на много лет вперед. Именно из-за той стабильности многие до сих пор испытывают ностальгию по СССР, пояснил «360» руководитель правового центра российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), юрист Александр Корелов.

С развалом Союза это поле заполнили шарлатаны, которые пользуются тем, что некоторым людям тяжело разобраться в сегодняшних реалиях. В подобной мутной воде сектанты и ловят своих жертв.

«В данной ситуации использовалась популярность СССР, то, что люди старшего поколения, в принципе, скучают по Советскому Союзу. Я знаю эту секту по Северному Кавказу достаточно хорошо. Хочу сказать, что основатели этой организации либо мошенники, либо шизофреники. Но в основном люди с психическими какими-то отклонениями, которые очень активно проталкивают свои идеи», — добавил Корелов.

Эти мошенники действуют не только в Северной Осетии, но и в Ставропольском и Краснодарском краях.

Как обманывают людей

Классические секты во время пандемии, напротив, притихли, опасаясь привлекать внимание на карантине. Зато активизировались «местечковые шарлатаны», которые используют фактор страха. Они играют на смешении распространения опасной болезни и политическо-экономических факторов, из-за чего жертвы становятся более управляемые и внушаемыми.

«На сегодняшний день активизировались всевозможные астрологи, ведуны и ясновидящие, которые предсказывают окончание пандемии, какие-то еще более худшие, катастрофические события. Но все это чистой воды шарлатанство. Для чего они это делают? Конечно, для получения денег», — пояснил эксперт.

Одни собирают круг сторонников, которые платят за пророчества. Другие публикуются в желтых СМИ и интернете и получают от этого прибыль. Пытаются воспользоваться пандемией и секты апокалиптического характера.

«Не так давно прозвучало заявление одного из лидеров „Свидетелей Иеговы“ (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России — прим. ред.) о том, что наступают не просто последние дни, а последний день последних дней», — отметил Корелов.

Зачастую мошенники забирают деньги под видом благотворительности.

«На сегодняшний день некоторые секты используют возможность получения денег под видом оказания помощи коронавирусным больным, старикам. Если вас просят перевести денежные средства на счет какой-нибудь организации, нужно все перепроверить. Существует она или нет, какова ее репутация», — сказал Корелов.

Проводимые с XX века исследования не выявили ни одного случая наличия экстраординарных сверхспособностей у людей. Поэтому стоит насторожится, если знакомые или родственники начинают рассказывать о чудо-ясновидящих, гадалках и предсказателях. Хуже, если человек вдруг резко настраивается против близких, родных и общества в целом. Все это начинает заменять секта.