Важное 29 января 2024, 11:30 Владимира Путина официально зарегистрировали кандидатом в президенты России ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах РИА «Новости»

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Самовыдвиженца Владимира Путина зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах в марте 2024 года. Центризбирком принял такое решение на заседании 29 января. Трансляцию заседания вели на сайте комиссии.

«Принято единогласно», — объявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Действующий президент стал четвертым кандидатом на мартовских выборах. ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова от партии «Новые люди». Штаб Владимира Путина передал в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку, из них недействительными признали 0,15%.

Выборы президента России назначили на 17 марта, голосование пройдет в течение трех дней с 15 марта. Комиссия объявила о начале приема заявлений на включение в список избирателей по месту нахождения и участия в дистанционном электронном голосовании. Предвыборные дебаты стартуют 16 февраля.