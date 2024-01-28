Общество 28 января 2024, 19:17 ЦИК рассмотрит регистрацию Путина на выборы 29 января ЦИК РФ рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента 29 января Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

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Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента РФ. Об этом сказано в проекте повестки заседания, которое начнется в 11:00.

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — указано в повестке на 29 января.

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Ранее ЦИК проверил 60 тысяч подписных листов, переданных штабом кандидата в президенты Владимира Путина. В некоторых комиссия нашла несущественные ошибки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии, потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и «Народный фронт».

Проголосовать на предстоящих президентских выборах россияне смогут несколькими способами: на участке, с помощью ДЭГ или приложения «Мобильный избиратель», а также на дому. Избирательные участки также откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения.