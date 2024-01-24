Выборы 24 января 2024, 18:28 Определилась дата начала теледебатов по президентским выборам Кандидат от КПРФ Харитонов: предвыборные теледебаты начнутся в России 16 февраля РИА «Новости»

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Теледебаты по выборам президента России стартуют 16 февраля. Дату раскрыл кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов на встрече с жителями Оренбургской области. Его слова привело РИА «Новости».

«Шестнадцатого февраля пойдут теледебаты», — сказал Харитонов.

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О том, что КПРФ поучаствует в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, ранее заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также сообщил о намерении поучаствовать в мероприятии.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

На выборы президента в 2024 году приедут наблюдатели из 13-14 международных организаций. По данным ЦИК, за голосованием проследят до тысячи наблюдателей из более чем 100 стран мира.