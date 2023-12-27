Выборы 27 декабря 2023, 14:00 Более трети избирателей смогут проголосовать на выборах президента дистанционно Глава ЦИК Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут участвовать более трети избирателей Unsplash

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В дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян — более трети избирателей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов — это больше трети потенциальных избирателей — в 29 регионах», — заявила она.

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Еще четыре года назад проголосовать в дистанционном формате могли лишь несколько тысяч избирателей. Тогда ДЭГ организовали впервые в единственном регионе, напомнила Памфилова.

Выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся 17 марта, пожелали уже 33 человека. В Кремле не слишком удивились такому ажиотажу — как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, люди «заявляют о своих политических амбициях», имея такое право по Конституции.