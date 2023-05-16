Власть 16 мая 2023, 22:45 Вице-спикер Госдумы рассказал о важном пророчестве Жириновского Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский говорил об объединении русского мира к 2025 году РИА «Новости»

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Первый лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрек объединение русского мира в границах Советского Союза в 2025 году. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.

Он рассказал, что перебирал архивы и нашел ценные бумаги с «пророчествами» Жириновского. В списке великих событий среди Французской революции, объединения Германии и Октябрьской революции значилось объединение русского мира.

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«2025 — объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040», — привел Чернышов строки из записки.

Он обещал дальше рассказывать об уникальных записях почившего политика. Чернышов заметил, что сейчас многие перестали сомневаться в способностях Жириновского. Он назвал первого лидера ЛДПР прекрасно образованным человеком потрясающей мудрости, «который предсказал многие эпохальные события».

Чернышов также заявлял, что Жириновский предвидел начало специальной военной операции. Президент России Владимир Путин назвал основателя ЛДПР защитником суверенитета страны, который ставил во главу угла интересы Отечества.