Эксклюзив 06 апреля 2023, 19:36 Главный патриот и человек-феномен. Год без Владимира Жириновского Депутат Нилов: Жириновский создал первую оппозиционную партию и разрушил монополию КПСС Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на торжественном собрании в Подмосковье, посвященном Дню России / РИА «Новости»

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Со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского прошел год. Политик умер в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Но до сих пор есть ощущение, будто он никуда не уходил. «360» собрал воспоминания о бессменном главе ЛДПР его коллег и знакомых.

1 Депутат Госдумы Борис Чернышов: Жириновский учил, вкладывая частичку себя в сердца и души Владимир Вольфович [Жириновский] был настоящим учителем. Он создал свою политическую школу выпускниками, выпускниками которой стал ряд молодых, ярких, интересных политиков, таких как Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко и другие мои партийные товарищи. Он воспитывал, вкладывая частичку себя в сердца и души людей. Эта частичка, связанная с неимоверным и непревзойденным стилем, политическим диалогом и политическим словарем. Это связано с чувством людей и прежде всего с желанием помочь ближнему: человеку, который обращается, человеку, которому нужна помощь здесь и сейчас. Он создал партию, которая объединила миллионы людей. Кто-то стал членом партии, кто-то — сторонником партии, а кто-то на протяжении десятилетий отдавал свои голоса в поддержку той программы, с которой депутаты разных уровней шли на выборы. Нам верили и продолжают верить — и все это большое достижение нашего учителя. Владимир Вольфович был удивительный души человек, который всегда отзывался на те чаяния нашего народа. Ему не важно было, представитель какой профессии перед ним стоит: он мог находить слова как для самых высоких людей — президентов разных стран, председателей парламентов разных стран, — так и для обычного гражданина. Он всегда умел вести диалог на понятном людям языке. Это большое достижение, и это то, чего не хватает сегодня миллионам граждан в нашей стране. Нам невыносимо горька его утрата. Самое важное, что он создал систему, которая перемолола все, которая позволила даже в такой тяжелый период для России продолжать помогать нашим гражданам.

2 Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов: Жириновский разрушил монополию КПСС Он был очень разным. При этом, несмотря на внешнюю жесткость и брутальность, он был человеком тонкой душевной натуры. Заботливый, внимательный и очень пунктуальный. Партию создал с нуля — первую в России политическую оппозиционную партию, самую старую на сегодня. Тем самым разрушил монополию КПСС. Внес не только огромный вклад в партийное строительство, но и оставил очень большое наследие — духовное, идеологическое. Оставил огромную команду членов партии, заветы, поручения. И его дело, и его имя живет. Памятник Владимиру Жириновскому / РИА «Новости»

3 Политолог Алексей Ярошенко: Жириновский не ушел из политики даже после смерти Владимир Вульфович и ЛДПР, созданная и окрепшая при нем, — это, конечно, пример той оппозиции, которая нужна России. Патриотичной, конструктивной, деятельной и системной. Такого рода оппозиция, она, конечно только укрепляет политическую систему, создает политическое многообразие и критикует власть с конструктивных и патриотических позиций. Это крайне важно. ЛДПР никогда не ставила своей целью, как другие оппозиционные силы, в первую очередь несистемные, разрушить страну, вогнать в трудности, в какие-то проблемы, дестабилизировать. Нет, ЛДПР всегда выступала за единство страны, за поддержку внешнеполитического курса президента. Конечно, партия не развалилась, у нее по-прежнему серьезный потенциал — и электоральный, и институциональный. <…> Произошли некоторые кадровые перестановки, естественно, сменился лидер, но серьезного внутрипартийного раскола, когда все ожидали, что будет борьба за наследство Жириновского, не случилось. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский / РИА «Новости» Партия едина, монолитная и представляет собой цельный организм. Это заслуга Владимира Вольфовича, который за 30 лет своего руководства собрал таких людей, которые даже после его смерти не стали разрывать партию на клочки, хотя это тоже могло произойти. Даже через год после смерти, после того, как человек перестал вступать публично и с обществом как-то взаимодействовать, тот потенциал электоральный, который он накопил, тот образ медийный, который создал, те высказывания, эти прогнозы, та позиция, которую Жириновский транслировал — все это по-прежнему приносит ЛДПР электоральные голоса. Это совершенно потрясающий феномен, когда уже почивший политик продолжает свою политическую деятельность. Электоральный рейтинг сохраняется очень высокий, и здесь, конечно, надо отметить некоторый феномен Жириновского. Жириновский еще на несколько лет вперед задал задел для партии. ЛДПР спокойно может использовать его информационное, политическое, идеологическое наследство и конвертировать свои голоса. Жириновский никуда не ушел из нашей политической жизни, за что ему огромное спасибо. Это патриот, который не боялся критиковать власть там, где это надо было делать, но всегда был за страну, всегда поддерживал страну. А для партии и политической системы он сделал так много, что по-прежнему это все можно использовать — это все будет только в плюс и партии, и политической системе.

4 Политолог Сергей Марков: Жириновский был флагманом патриотизма Все эти годы я был восхищен Жириновским, скажу честно. <…> Он умнейший был, образованнейший человек. Но что касается его прогнозов, о которых сейчас многие пишут и говорят, — это иллюзия. Он просто давал очень много прогнозов, большая часть не реализованы. Просто люди помнят, что реализовано. Во-первых, он первый поднимал вопросы патриотизма, можно сказать, что он был флагманом патриотизма тогда, когда патриотизм был запрещен. Во-вторых, он перевернул политику от экономического детерминизма, к чему в основном призывало либеральное крыло, к геополитическому детерминизму. Он вернул геополитику в политический дискурс, <…> это огромный вклад в политику. Руководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы / РИА «Новости» И в-третьих, он открыл новый стиль политики: такое постмодернистское шоу, когда политик говорит не столько правдиво, сколько красиво. Потом по этому постмодернистскому шоу, по этому принципу пошли многие другие политики в мире: наиболее яркий пример — Трамп. Я практически уверен: в будущем окажется, что Трамп какой-то опыт Жириновского изучал.

5 Политолог Сергей Станкевич: Жириновский не дал России скатиться к революции и гражданской войне Сам Владимир Вольфович, несомненно, был такой выдающейся исторической фигурой, когда Россия переходила от советского периода истории к своему новому республиканскому существованию. В этот момент он основал первую зарегистрированную партию, кроме коммунистической, и провел ее через все бури более чем 30-летнего периода. Это был его авторский проект. В общем ЛДПР состоялась: она имеет достаточно прочный электорат и неизменное представительство в Госдуме с первых дней существования. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает перед посетителями «Фестиваля еды» на площади Революции в Москве / РИА «Новости» Главная роль Жириновского и созданной им партии состояла в том, что они притягивали к себе протестный электорат России. Не давали протестному электорату уйти в сторону коммунистическую, крайне левую. Они делали такой протестный политический проект, который в то же время отрицал большевистскую революцию и все, что с ней связано. Это было важно с точки зрения сбалансирования политической системы России: иначе она могла бы сорваться в какую-то очередную красную революцию (Октябрьскую революцию 1917 года — прим. ред.) и гражданскую войну. Так что историческая заслуга Жириновского в этом смысле несомненна. Кроме того, у него были интересные задумки. Он создал Университет мировых цивилизаций, причем таким образом, чтобы студентами там могли становиться независимо от уровня доходов, чтобы студенты из российских регионов могли приезжать, учиться, жить в общежитиях. Это рассчитано было на семьи со средними и ниже среднего доходами. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве / РИА «Новости» Его такой несколько театрализованный, агрессивный имперский монолог — он же не вступал в диалоги, он как бы произносил некий вечно длящийся монолог. Этот монолог, понятно, не был рассчитан на какие-то практические продолжения. Он просто присутствовал, обозначал крайний фланг, крайнюю позицию, по отношению к которой все остальные могли выстраивается в политический спектр. Как такой ориентир, как точка отсчета, он был полезен. Пока сложно представить себе будущее ЛДПР без Жириновского: для этого партия должна пройти первый экзамен в виде выборов. Вот когда пройдут первые выборы в Госдуму без Жириновского, она должна показать, способна ли выживать без своего основателя.