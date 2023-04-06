Общество 06 апреля 2023, 09:49 Путин назвал Жириновского защитником суверенитета России Президент РФ Путин: Жириновский всегда твердо защищал суверенитет и достоинство России пресс-служба ЛДПР

Читать 360tv в

Владимир Жириновский всегда твердо защищал суверенитет страны и ставил во главу угла интересы Отечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти первого лидера ЛДПР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил знания и опыт Жириновского, а также его авторитет в политике. Он добавил, что лидер ЛДПР искренне стремился помочь решить важные задачи, стоящие перед страной.

Реклама

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом», — написал президент.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. В честь Жириновского назвали Институт мировых цивилизаций (ИМЦ), а также одну из улиц на западе столицы.