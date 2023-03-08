Эксклюзив 08 марта 2023, 02:21 «Предсказал спецоперацию». Вице-спикер Госдумы рассказал, какие из заявлений Жириновского сбылись Вице-спикер Чернышов: политик Жириновский давно говорил, что будет спецоперация

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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предвидел, что Россия начнет спецоперацию. Об этом на стриме «360» Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что политик говорил об этом уже очень давно.

«[Он предвидел] спецоперацию. <…> Он говорил, что в мире скопилось очень много финансовых пузырей. Чтобы решить эту проблему, нужен большой вооруженный конфликт. Не нам нужен, а им. Чтобы те пузыри лопнули, чтобы крупные корпорации получили заказы, чтобы деньги, которые правят тем западным миром, высвободились», — рассказал Чернышов.

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Парламентарий назвал Жириновского гениальным аналитиком. По его словам, чтобы делать такие прогнозы, лидер ЛДПР очень много читал и вел записи.

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«Это человек, который читал постоянно. Я помню эти моменты. Приезжает Владимир Вольфович, открывает свой чемодан, а там у него вот такая стопочка записочек каждый день. В этих записках все — предсказания, прогнозы. Все это он делал каждый день», — вспомнил политик.

В этом же интервью Чернышов поделился, каково это — быть самым молодым вице-спикером в Госдуме.