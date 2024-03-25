25 марта 2024, 12:51
В Кремле отреагировали на дискуссию вокруг отмены моратория на смертную казнь
Песков: Кремль не участвует в дискуссии о моратории на смертную казнь
Кремль не участвует в обсуждении возможной отмены моратория на смертную казнь в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии», — подчеркнул он.
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Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева ранее заявила, что жители страны ждут отмены моратория на смертную казнь по некоторым тяжелым преступлениям. К ним же она отнесла терроризм.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на предложение сенатора. По его совам, ни Государственная дума, ни верхняя палат парламента не смогут отменить решение Конституционного суда по смертной казни.
Вечером 22 марта в Crocus City Hall произошла стрельба. Террористы открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После в здании началось возгорание, которое привело к частичному обрушению крыши. Погибли более 130 человек, еще около 180 пострадали.
Кремль
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Смертная казнь
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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