24 марта 2024, 03:13
В Совфеде оценили возможность вернуть смертную казнь после теракта в Crocus City Hall
Сенатор Клишас: Госдума не сможет вернуть смертную казнь после теракта
Решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас,
«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни», — заявил сенатор.
Реклама
Таким образом Клишас прокомментировал призывы российских политиков вернуть смертную казнь после теракта в Crocus City Hall.
Россияне ожидают отмены моратория на смертную казнь по ряду тяжелых преступлений, в том числе по терроризму, заявила ранее сенатор Совфеда Елена Афанасьева. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пообещал, что эту тему «глубоко проработают».
Суд
Терроризм
Госдума РФ
Преступления
Смертная казнь
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама