Власть 24 марта 2024, 03:13 В Совфеде оценили возможность вернуть смертную казнь после теракта в Crocus City Hall Сенатор Клишас: Госдума не сможет вернуть смертную казнь после теракта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас,

«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни», — заявил сенатор.

Реклама

Таким образом Клишас прокомментировал призывы российских политиков вернуть смертную казнь после теракта в Crocus City Hall.

Россияне ожидают отмены моратория на смертную казнь по ряду тяжелых преступлений, в том числе по терроризму, заявила ранее сенатор Совфеда Елена Афанасьева. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев пообещал, что эту тему «глубоко проработают».