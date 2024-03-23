Общество 23 марта 2024, 21:21 Мораторий на смертную казнь для террористов призвали отменить Сенатор Афанасьева призвала отменить мораторий на смертную казнь для террористов

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Россияне ожидают отмену моратория на смертную казнь по ряду тяжелых преступлений, в том числе по терроризму. Такое заявление сделала сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева в Telegram-канале.

«Для террористов — только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов», — подчеркнула она.

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Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу в концертном зале Crocus City Hall, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Злоумышленники открыли огонь по беззащитным зрителям. Затем террористы устроили в концертном зале пожар. Спасатели тушили огонь по повышенному уровню сложности.

Жертвами трагедии в результате террористического акта стали 133 человека, еще 140 получили ранения. Более 100 пострадавших доставили в медицинские учреждения.