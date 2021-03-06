В Госдуме опровергли слухи о возможном повышении пенсионного возраста

Недопустимо запугивать людей решениями, которые никто принимать не планирует. Эту мысль озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слухи о возможном повышении пенсионного возраста.

«Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований», — отметил спикер Госдумы. Володин заверил, что этой темы в думской повестке не имеется, сказано на сайте Думы.

Вместе с тем Володин заявил, что Дума совместно с президентом обсуждала возможные меры поддержки пенсионеров. В их числе индексация выплат работающим пенсионерам, заметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что за последние годы парламент принял ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров. В частности, они освобождены от налога на имущество, уточнил он. А еще для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование.

Кроме того, для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта. При этом отдельно в каждом регионе установлен перечень услуг адресной социальной поддержки. И эту работу в Госдуме намерены продолжать.

«Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста», — призвал Володин.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в следующем году в России якобы снова поднимут вопрос о поднятии пенсионного возраста. Парламентарий отметил, что правительственная группа по анализу эффективности пенсионной реформы пришла к выводу, что в этом вопросе есть проблемы, поэтому возраст выхода на пенсию снова захотят поднять.