В СФ допустили возобновление индексации выплат работающим пенсионерам с начала 2022 года

Если правительство РФ примет решение по индексации пенсий работающим пенсионерам, то повышение выплат может начаться уже с 1 января 2022 года. Об этом рассказала сенатор Елена Бибикова.

«Бюджетный цикл в РФ рассчитывается на три года, следующий — с января 2022 года. Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года», — сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова РИА «Новости» во вторник.

Затраты из федерального бюджета на индексации могут составлять от 400 миллиардов до более одного триллиона рублей, рассказала она. По ее словам, это будет зависеть от того, кому будет производиться индексация — всем работающим пенсионерам или по категориям.

По ее словам, бюджет на текущий год уже сформирован, однако при формировании федерального бюджета на следующий год эта норма может быть учтена. Бибикова не исключила, что правительство может принять и какое-то другое решение, прописывающее механизм индексации пенсий работающих пенсионеров.

В ответ на вопрос о сроках индексации Бибикова сказала, что ждет этого каждый день.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что парламент и правительство РФ не возражают против повышения пенсий работающих россиян. На эти цели сейчас ищут финансирование. Она пообещала, что верхняя палата парламента будет контролировать данную тему.