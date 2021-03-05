Пенсионерам предложили предоставить льготы на билеты на поезд

В Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготы на оплату двух билетов в год на поезда дальнего следования. Автором инициативы стал депутат Иван Сухарев.

Письмо с предложением он направил на имя главы Министерства транспорта Виталия Савельева, копия которого оказалась в распоряжении RT.

В своем обращении он отметил, что сейчас в категории граждан, которые имеют право приобрести льготные билеты на поезда, отсутствуют пенсионеры. Он хотел бы исправить это. Многие пенсионеры имеют родственников, которые проживают в отдаленных регионах России. Чтобы с ними встретиться, пенсионеры вынуждены тратить на железнодорожные билеты крупные суммы. Порой стоимость проезда туда-обратно равна размеру пенсии или даже превышает ее, пояснил депутат.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — обратился депутат к главе Минтранспорта.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект об индексации всех пенсий. В текущем году размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится 6,1%. Об этом рассказал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.