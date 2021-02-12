Володин отчитал мэра Саратова за неубранные дороги

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в Саратов и провел встречу с мэром города Михаилом Исаевым на заснеженной улице. Политик оказался очень недоволен состоянием дорог в городе и отчитал мэра.

Видео прогулки появилось на странице в Instagram volodin.saratov, посвященной деятельности Володина.

Спикер Госдумы прошелся по улице вместе с мэром города и губернатором. Володин заявил, что не заметил снегоуборочную технику по дороге из аэропорта.

«Она же где-то должна быть? Но мы ее не видим», — пояснил политик.

Он добавил, что необходимо этот вопрос хорошо проработать. По данным СМИ, Володин прошелся по узкой тропинке на Театральной площади. Она была вся засыпана снегом, так как накануне был сильный снегопад. В результате всем пришлось идти по одному. На кадрах можно заметить, что тропинка была просто кем-то протоптана.

В результате во время съемки один из операторов не смог обойти сугроб и упал. На что депутат сказал, что на преодоление таких насыпей может уйти целый день.

Ранее от Володина досталось главе Минэкономразвития за «модные словечки» и улыбку.