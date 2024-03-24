Власть 24 марта 2024, 13:31 Уникальные кадры. Появилось видео подготовки обращения Путина после теракта Журналист Зарубин показал кадры подготовки обращения Путина после теракта РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин лично вносил правки в текст обращения к россиянам после теракта в Crocus City Hall. Уникальные кадры подготовки показал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Конечно, у президента в распоряжении текст обращения, подготовленный помощниками. Но на этих кадрах хорошо видно: Путин от руки многое пишет сам», — сказал Зарубин.

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Затем глава государства прочитал другой лист и снова внес изменения. Только после этого текст обращения стал окончательно готов.

Зарубежные лидеры выразили соболезнования пострадавшим и близким жертв теракта. Власти Ирака осудили случившееся, назвав это трусливым преступлением. Ничто не может оправдать теракт в Crocus City Hall, подчеркнул премьер-министр Словении Роберт Голоб. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».