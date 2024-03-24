Мир 24 марта 2024, 13:18 Президент Ирака назвал теракт в «Крокусе» трусливым преступлением Президент Ирака Рашид: мы осуждаем теракт в Crocus City Hall Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Власти Ирака осудили теракт в Crocus City Hall, который произошел в Красногорске 22 марта. Президент Абдель Латиф Рашид направил соболезнования в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил МИД России.

Рашид подчеркнул, что во время нападения погибли ни в чем не повинные граждане. Он подчеркнул, что Ирак солидарен с российским народом в борьбе с подобными гнусными преступлениями.

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«Мы осуждаем это трусливое преступление», — добавил президент Ирака.

Лидеры многих стран мира отреагировали на трагедию в Красногорске, в том числе Словении, Анголы, Северной Кореи, США.

В воскресенье в России объявили национальный траур. К зданию концертного зала продолжают идти люди, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу.