Происшествия 24 марта 2024, 13:17 Кровавый теракт. Рахмон в беседе с Путиным осудил нападение на Crocus City Hall Президент Таджикистана Рахмон осудил теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и осудил теракт в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и передал искренние соболезнования семьям и близким жертв чудовищной трагедии.

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«В ходе беседы лидер нации, решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе Crocus City Hall, подчеркнул, что „террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии“», — добавили в пресс-службе.

Президент Таджикистана выразил солидарность от лица всех жителей с братским российским народом. Рахмон и Путин подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма.

В Crocus City Hall продолжается разбор завалов. Спасатели вынесли более 250 кубических метров обрушившихся конструкций.