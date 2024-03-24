Мир 24 марта 2024, 10:17 «Чудовищное нападение». Премьер Словении осудил теракт в Красногорске Премьер Словении Голоб: ничто не может оправдать теракт в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Crocus City Hall в Красногорске. В соцсети X он назвал нападение чудовищным и подчеркнул, что его ничем нельзя оправдать.

«Я решительно осуждаю чудовищное нападение в Москве, в результате которого погибли и пострадали многие невинные люди. Ничто не может оправдать подобные нападение», — написал он.

Реклама

Политик также выразил соболезнования семьям погибших. Десятки стран осудили теракт. В знак солидарности с российским народом траур по погибшим объявили в Республике Сербской БиГ, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу, устроила пожар. В результате погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

На месте пожара продолжают разбирать завалы. Предположительно, поисковая операция завершится 24 марта. Спасатели уже расчистили более 90 кубометров конструкций.