24 марта 2024, 10:17
«Чудовищное нападение». Премьер Словении осудил теракт в Красногорске
Премьер Словении Голоб: ничто не может оправдать теракт в Crocus City Hall
Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Crocus City Hall в Красногорске. В соцсети X он назвал нападение чудовищным и подчеркнул, что его ничем нельзя оправдать.
«Я решительно осуждаю чудовищное нападение в Москве, в результате которого погибли и пострадали многие невинные люди. Ничто не может оправдать подобные нападение», — написал он.
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Политик также выразил соболезнования семьям погибших. Десятки стран осудили теракт. В знак солидарности с российским народом траур по погибшим объявили в Республике Сербской БиГ, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.
Вечером 22 марта в Crocus City Hall ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу, устроила пожар. В результате погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.
На месте пожара продолжают разбирать завалы. Предположительно, поисковая операция завершится 24 марта. Спасатели уже расчистили более 90 кубометров конструкций.
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