Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе после просьбы о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина в свою очередь ввела в стране военное положение.

Украинский лидер отметил, что Россия признанием ЛНР и ДНР создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, «при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства — резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года».

Зеленский призвал лидеров стран Запада создать «антипутинскую коалицию».

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против России и всего мира. Создание антипутинской коалиции», — написал Зеленский в Twitter.

До этого он провел переговоры с руководством США, Великобритании, Польши, Германии, Евросоюза.