Зеленский призвал западных лидеров создать «антипутинскую коалицию»

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главами западных стран объявил о создании «антипутинской коалиции». Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам украинского президента, он провел переговоры с лидерами США, ФРГ, Евросоюза, Польши и Великобритании.

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против России и всего мира. Создание антипутинской коалиции», — написал Зеленский.

Он призвал немедленно ввести санкции против России и оказать финансовую поддержку Украине.

«Мир должен принудить Россию к миру», — добавил президент Украины.

Утром 24 февраля Зеленский выпустил специальное обращение к жителям Украины, в котором призвал не поддаваться панике. По его словам, он ведет переговоры с Западом о создании коалиции, поддержке в сфере обороны, а также о закрытии воздушного пространства над Украиной для авиации России.

Перед этим президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду» со стороны украинских властей. Он уточнил, что российские военные не собираются оккупировать территорию Украины.

Как указали в Минобороны России, российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам на Украине. Гражданскому населению страны ничего не грозит, уточнили в российском оборонном ведомстве.

На фоне начала российской военной операции в Донбассе Зеленский ввел на Украине военное положение, соответствующий приказ поддержала Верховная рада.