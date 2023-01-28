Власть 28 января 2023, 20:15 Удар по больнице в Новоайдаре был согласован с США — постпредство Зампостпреда при ООН Полянский: США напрямую причастны к удару по больнице в Новоайдаре Telegram

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Американские власти напрямую причастны к удару ВСУ по зданию больницы в Новоайдаре в ЛНР. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Четырнадцать гражданских убиты в больнице поставленными США ракетами», — подчеркнул он.

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Полянский назвал эту атаку «очередным гнусным военным преступлением».

Дипломат напомнил, что украинские чиновники ранее сообщали, что цели для нанесения ударов с применением американской РСЗО HIMARS «подлежат согласованию в Вашингтоне». По мнению Полянского, это делает США напрямую причастными и к сегодняшнему происшествию.

Ранее Минобороны рассказало, что ВСУ нанесли целенаправленный удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре рано утром 28 января. Погибли 14 человек, 24 человека попали в больницу с ранениями.

В ведомстве заявили, что намерены найти тех, кто виновен в этом и заставить их нести ответственность.

В Сети опубликовали видео последствий атаки.

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