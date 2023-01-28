28 января 2023, 18:17
Минобороны заявило, что все причастные к удару по больнице Новоайдара понесут наказание
Минобороны РФ: все причастные к удару по больнице Новоайдара ЛНР будут найдены
Минобороны России сообщило о ракетном ударе украинскими вооруженными силами по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики 28 января. Стреляли снарядами системы залпового огня HIMARS производства США, уточнили в пресс-службе ведомства.
«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — сообщило Минобороны.
Реклама
В военном ведомстве России назвали намеренный ракетный удар ВСУ по гражданскому медицинскому учреждению тяжким военным преступлением киевского режима. Минобороны заявило, что все причастные будут найдены и наказаны.
Как отметили в ведомстве, в медицинском учреждении гражданские и военные врачи оказывали профессиональную помощь одновременно местным и раненым бойцам спецоперации на протяжении многих месяцев.
ЛНР
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама