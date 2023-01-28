Спецоперация 28 января 2023, 18:17 Минобороны заявило, что все причастные к удару по больнице Новоайдара понесут наказание Минобороны РФ: все причастные к удару по больнице Новоайдара ЛНР будут найдены СЦКК ЛНР: последствия удара по больнице / Telegram

Читать 360tv в

Минобороны России сообщило о ракетном ударе украинскими вооруженными силами по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики 28 января. Стреляли снарядами системы залпового огня HIMARS производства США, уточнили в пресс-службе ведомства.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — сообщило Минобороны.

Реклама

В военном ведомстве России назвали намеренный ракетный удар ВСУ по гражданскому медицинскому учреждению тяжким военным преступлением киевского режима. Минобороны заявило, что все причастные будут найдены и наказаны.

Как отметили в ведомстве, в медицинском учреждении гражданские и военные врачи оказывали профессиональную помощь одновременно местным и раненым бойцам спецоперации на протяжении многих месяцев.