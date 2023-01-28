Важное 28 января 2023, 17:35 ВСУ ударили по больнице в Новоайдаре из HIMARS, погибли 14 человек Минобороны: 14 человек погибли при ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре ЛНР "ВКонтакте"

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Украинские боевики сегодня утром нанесли намеренный удар по больнице в поселке Новоайдар Луганской Народной Республики, применив реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России. Погибли 14 человек, ранены еще 24.

ВСУ обстреляли больницу около 07:30. В здание попали реактивные снаряды с осколочно-фугасной боевой частью.

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«Погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — констатировали в оборонном ведомстве.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медпомощь.

В Минобороны указали, что в районной больнице Новоайдара много месяцев помогали как местному населению, так и военнослужащим. Намеренный удар по «заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению» расценили как «тяжкое военное преступление киевского режима».