Происшествия 28 января 2023, 18:38 Появились кадры последствий удара ВСУ по Новоайдарской больнице в ЛНР Опубликовали кадры разрушенной Новоайдарской больницы в ЛНР после атаки ВСУ

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В сети появились видео последствий атаки украинских боевиков по Новоайдарской больнице в ЛНР. На кадрах видно, что здание серьезно разрушено.

Также опубликованы кадры момента попадания снаряда по лечебному учреждению.

Министерство обороны сообщило, что всем пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

В ведомстве назвали этот целенаправленный удар тяжким преступлением.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве пообещали, что все причастные к этой атаке будут найдены и понесут ответственность.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили снаряд по больнице из РСЗО HIMARS рано утром 28 января. Погибли 14 человек, также много раненых.