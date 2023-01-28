28 января 2023, 18:38
Появились кадры последствий удара ВСУ по Новоайдарской больнице в ЛНР
Опубликовали кадры разрушенной Новоайдарской больницы в ЛНР после атаки ВСУ
В сети появились видео последствий атаки украинских боевиков по Новоайдарской больнице в ЛНР. На кадрах видно, что здание серьезно разрушено.
Также опубликованы кадры момента попадания снаряда по лечебному учреждению.
Министерство обороны сообщило, что всем пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
В ведомстве назвали этот целенаправленный удар тяжким преступлением.
«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В министерстве пообещали, что все причастные к этой атаке будут найдены и понесут ответственность.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили снаряд по больнице из РСЗО HIMARS рано утром 28 января. Погибли 14 человек, также много раненых.
Больницы
ЛНР
ВСУ
Реклама
Реклама