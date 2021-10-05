«Театр абсурда». Кремль не стал отвечать на письмо Саакашвили

В Кремле воздержались от реакции на письмо Михаила Саакашвили, в котором тот назвал себя «узником» Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг ареста Саакашвили «театром абсурда», сообщило РИА «Новости».

«Наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», — сказал представитель Кремля.

Саакашвили сегодня написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Опальный политик признался, что был «глубоко тронут» словами главы Незалежной по поводу его ареста на родине. При этом Саакашвили назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.

Главу исполкома нацсовета реформ Украины задержали в Грузии 1 октября. Саакашвили за день до этого сообщил о возвращении на родину в социальных сетях. Зеленский пообещал, что лично займется вопросом возвращения Саакашвили, но власти Грузии отказываются его экстрадировать. Против бывшего президента в Грузии завели пять уголовных дел. В тюрьме он объявил голодовку.