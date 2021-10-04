Грузинский Первый канал рассказал, как Саакашвили смог преодолеть границу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог незаконно пробраться на территорию страны, спрятавшись в грузовике, который прибыл из Одессы в порт Поти. Об этом со ссылкой на источники сообщил грузинский Первый канал.

Саакашвили спрятался в грузовике, который выдвинулся на пароме из Одессы 27 сентября. Спустя пару дней бывший президент Грузии уже был на родине. Покинув порт, Саакашвили сперва отправился в Батуми, а затем добрался до Тбилиси. В грузинской столице Саакашвили укрывался в квартире у Элгуджи Цомая, которого также задержали. За укрывательство Саакашвили на него завели дело, которое готовятся рассмотреть в суде.

СМИ предполагают, что информацию о местонахождении Саакашвили в Тбилиси правоохранителям сдали некие люди из близкого окружения экс-президента.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Его нашли после того, как он выложил в соцсети видел, рассказав, что прибыл в Батуми, и поддержав своих сторонников на парламентских выборах. Саакашвили поместили в тюрьму в городе Рустави.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее пообещал заняться вызволением Саакашвили из-за решетки.