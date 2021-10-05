Саакашвили написал письмо Зеленскому, назвав себя «личным узником» Путина

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Саакашвили поблагодарил главу Незалежной за реакцию на его арест, а также назвал себя «личным узником» президента РФ Владимира Путина.

Текст письма выложили на странице Саакашвили в Facebook. Опальный политик написал, что его «глубоко тронули» слова Зеленского, которые тот произнес, отреагировав на его арест. Свое задержание Саакашвили назвал незаконным. По его словам, его упекли за решетку по сфабрикованным обвинениям, которые «не признает никто в мире», кроме России.

Саакашвили назвал Украину своей «второй родиной», заявив, что всегда будет гордиться тем, что у него была возможность внести свой вклад в проводимые реформы и «исторические изменения».

«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал экс-президент Грузии.

Саакашвили 30 сентября рассказал, что вернулся в Грузию, где против него за время отсутствия завели несколько уголовных дел. Уже на следующий день политика задержали. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, а накануне сказал, что готов держать ее до конца жизни, если его не отпустят.