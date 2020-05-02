Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом министра Якушева

В Минстрое добавили, что ранее у Якушева никаких признаков заражения не было. Министерство проводит все совещания и мероприятия с конца марта в онлайн-режиме. Большинство сотрудников отправили на удаленку.

1 мая стало известно, что у Якушева выявили коронавирус. Заразился и его заместитель Дмитрий Волков. Глава Минстроя сейчас находится в одной из московских больниц под присмотром врачей.

Ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он лично сообщил российскому лидеру Владимиру Путину по видеосвязи. На свое место глава правительства предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин это решение одобрил.

Число зараженных в РФ продолжает расти. В течение последних двух дней инфекцию подхватили 15 тысяч жителей. Всего инфицированных в России сейчас 114 431 человек. Из них 1169 умерли от болезни COVID-19.