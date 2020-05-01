Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом

«И вчера, и сегодня мы видим такой „зубец“, как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней», — заявила глава ведомства и пояснила, что это реализация тех рисков, о которых специалисты предупреждали. Ситуация оказалась полностью спрогнозирована.

По словам Поповой, почти у половины всех выявленных носителей коронавируса заражение протекает без каких-либо симптомов.

Также она отметила, что можно не ждать быстрой отмены введенных ограничений из-за коронавируса. Все будет происходить поэтапно и зависеть от того, как сложится эпидемиологическая ситуация в регионах.

Ранее Анна Попова заявила, что после майских праздников будет понятно, нужно ли начать снимать введенные ограничения или, напротив, их ужесточать. В частности, она пояснила, что все нарушители режима самоизоляции почувствуют последствия заражения как раз к 12 мая.

30 апреля в стране зафиксировали рекордный прирост новых зараженных коронавирусной инфекцией: 7099 человек. Однако первый день мая побил установленный рекорд: общее количество зараженных увеличилось на 7933 человека. Всего в России сейчас болеет 114 431 человек, умерли — 1169, а выздоровели — 13 220.