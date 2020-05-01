Министр строительства Якушев заразился коронавирусом

Кроме министра коронавирус подтвердился у его заместителя Дмитрия Волкова. Вместе с Якушевым он госпитализирован в одну из больниц Москвы.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей. Остаюсь на связи», — привела пресс-служба слова министра.

Временно исполнять обязанности госпитализированного Якушева будет его заместитель Никита Стасишин.

Якушев стал первым российским министром, у которого публично подтвердили коронавирус. И это уже второй случай заражения коронавирусом в правительстве России.

В минувший четверг в больницу попал глава кабмина Михаил Мишустин. О том, что он стал носителем возбудителя он рассказал в ходе разговора по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства пожелал здоровья премьеру и подчеркнул, что никаких экономических решений без него приниматься не будет.



В качестве исполняющего обязанности главы правительства Михаил Мишустин предложил назначить первого вице-преьмера Андрея Белоусова. В тот же день президент подписал соответстующий указ.

Большинство встреч Михаил Мишустин проводил посредством видеосвязи и уже несколько недель не встречался ни с кем из министров. Однако все, кто с ним контролировал отправились на самоизоляцию. В ближайшее время всех их ждет проверка тестами на коронавирус.