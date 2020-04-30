    30 апреля 2020, 23:05

    Собянин призвал москвичей не заниматься самолечением при коронавирусе

    Валерия Шафирко

    Столичный мэр Сергей Собянин призвал граждан не заниматься самолечением при борьбе с коронавирусом. По его словам, две трети смертей на сегодня связаны с самолечением.

    «Самолечением заниматься не надо. Я просто всех прошу не заниматься самолечением. Потому что у нас 2/3 смертей сегодня — люди, которые занимались самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и попали потом в реанимацию», — приводит РИА «Новости» слова московского градоначальника, которые он произнес в эфире телеканала «Россия 24».

    За последние сутки в России зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество граждан с положительным тестом на COVID-19 в стране превысило отметку в 100 тысяч.

    Несколько часов назад стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин тоже заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Об этом он лично сообщил главе государства Владимиру Путину.

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов был назначен исполняющим обязанности главы кабмина. Мишустин сам предложил его кандидатуру. Президент с этим предложением согласился.

    Сам премьер-министр призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.