Собянин призвал москвичей не заниматься самолечением при коронавирусе

Столичный мэр Сергей Собянин призвал граждан не заниматься самолечением при борьбе с коронавирусом. По его словам, две трети смертей на сегодня связаны с самолечением.

«Самолечением заниматься не надо. Я просто всех прошу не заниматься самолечением. Потому что у нас 2/3 смертей сегодня — люди, которые занимались самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и попали потом в реанимацию», — приводит РИА «Новости» слова московского градоначальника, которые он произнес в эфире телеканала «Россия 24».

За последние сутки в России зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество граждан с положительным тестом на COVID-19 в стране превысило отметку в 100 тысяч.

Несколько часов назад стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин тоже заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Об этом он лично сообщил главе государства Владимиру Путину.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов был назначен исполняющим обязанности главы кабмина. Мишустин сам предложил его кандидатуру. Президент с этим предложением согласился.

Сам премьер-министр призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.