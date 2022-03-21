СК возбудил дела в отношении врача и телеведущей из Украины

Уголовные дела в отношении украинского врача и телеведущей возбудил Следственный комитет России. Их подозревают в призывах к насилию над российскими военными. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Возбуждены уголовные дела в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Ведомство уточнило, что граждане Украины подозреваются в возбуждении ненависти и унижении достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенном публично и с использованием своего служебного положения.

По имеющимся данным, Наталья Мосейчук в эфире призывала к насилию в отношении российских летчиков и их близких, «высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы». Мосейчук заявила, что жены военных скоро станут вдовами, а их дети — сиротами. Также она порекомендовала семьям российских солдат найти черные платки.

А руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко в своем аккаунте в Facebook* призвал к кастрации раненых российских военных.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он подозревается в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды по национальным признакам, а также в публичном распространении под видом достоверных сведений заведомо ложной информации о действия ВС РФ.

*Facebook — признанная экстремистской компания, запрещена в России.