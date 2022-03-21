СК возбудил дело против украинского журналиста Гордона

Дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона возбудил Следственный комитет России. Гордона объявили подозреваемым сразу по трем статьям. Об этом сообщаетсяв Telegram-канале СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. „б“ ч. 2 ст. 282, п. „а“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении.

Гордон подозревается в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды по национальным признакам, а также в публичном распространении под видом достоверных сведений заведомо ложной информации о действия ВС РФ.

По информации ведомства, Дмитрий Гордон в ходе прямого эфира на одном из украинских телеканалов призывал напасть на Россию и развязать против нее войну с использованием ядерного оружия. Также СК утверждает, что журналист публично призывал к уничтожению российских граждан и распространил ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

В ведомстве пояснили, что видеозапись своего выступления журналист опубликовал на канале на платформе YouTube.

Ранее также сообщалось, что руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить призыв главы погранслужбы Украины к убийству россиян.