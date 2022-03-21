СК возбудит уголовные дела за угрозы российским летчикам

Следственный комитет РФ возбудит уголовные дела против украинской телеведущей и украинского медика за агрессию в адрес российских летчиков. По данным ТАСС, такое распоряжение отдал председатель СК Александр Бастрыкин.

Уголовное дело будет заведено на телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук. В телеэфирe она угрожала российским летчикам и их семьям. Мосейчук заявила, что жены военных скоро станут вдовами, а их дети — сиротами. Также она порекомендовала семьям российских солдат найти черные платки.

«После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск», — добавили в СК.

Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело и в отношении руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Поводом стало его выступление в прямом эфире. Друзенко призвал украинских медиков к насилию в отношении пленных российских солдат.