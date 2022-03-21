Украинский врач назвал «эмоциями» призыв кастрировать российских военных

Призыв к кастрации раненых российских военных был сказан на эмоциях. Об этом в своем аккаунте в Facebook заявил руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко.

Призыв кастрировать российских военных медик озвучил в прямом эфире украинского телеканала. Глава СК РФ Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на это высказывание. Он поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении Друзенко за угрозы российским военным.



Следственный комитет отметил, что озвученный Друзенко призыв никак не соотносится с нормами врачебной этики и нарушает закон. Ведомство отметило, что действия Друзенко подвергнутся процессуальной оценке, а он сам будет объявлен в международный розыск.



Спустя несколько часов после заявления Бастрыкина Друзенко назвал свой призыв к кастрации эмоциями. «ПДМШ никого не кастирирует и не собирается. Это были эмоции. Мы спасаем жизни. Точка», — написал он.



Россия начиная с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Минобороны заявляло, что целью являются только военные объекты Украины.



