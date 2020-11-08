Ситуация с коронавирусом в Москве так и не стала стабильной

«Что мы видим — стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду», — сообщил Собянин.

Еще несколько дней назад заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обстановку по коронавирусу в городе нельзя назвать стабильной. Она указала на большой суточный прирост новых заболевших. По ее словам, эти показатели вызывают тревогу.

Тем временем в Главконтроле попросили москвичей не передвигаться по городу без необходимости. Потому что ситуация развивается не лучшим образом, а количество новых пациентов растет.

Однако власти столицы пока не планируют закрывать из-за этого ночные заведения. Для контроля эпидемической ситуации в городе достаточно системы QR-кодов. Более четырех тысяч городских предприятий используют эту систему.