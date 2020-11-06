Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что обстановку в столице касательно коронавируса нельзя назвать стабильной. Она обратила внимание на большой суточный прирост новых заболевших.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в шесть тысяч новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем», — передает ТАСС ее слова.

Она отметила, что за четыре дня четыре дня показатели прироста новых случаев выросли до 24%, а число госпитализаций до 9%. Также, по ее словам, в больницы ежедневно поступают от 1,3 до 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа госпитализировали 1415 москвичей.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что больницы в Москве справляются с нагрузкой из-за пандемии COVID-19. Но при этом добавил, что вводить карантин, как за рубежом, власти не планируют. По его словам, система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с существующими проблемами.