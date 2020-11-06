Москвичей попросили не гулять без необходимости

Главконтроль призвал москвичей не передвигаться по городу без необходимости. В ведомстве отметили, что ситуация с коронавирусом в столице развивается не лучшим образом, а количество новых пациентов растет.

Об этом журналистам рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет. <...> Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — отметил Данчиков.

Он также отметил, что только соблюдение гражданами мер предосторожности поможет не вводить в Москве новые ограничительные меры. Данчиков напомнил, что за границей многие страны сейчас пошли по другому пути и ввели ряд более жестких мер — вплоть до полного локдауна. «Известия» отметили, что в Москве каждый день фиксируют около 1,5 тысячи нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, общественных местах и торговых центрах, и еще столько же — в общественном транспорте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы пока не думают вводить в Москве локдаун. Он отметил, что система здравоохранения сейчас справляется с существующими нагрузками.