Власти Москвы не планируют закрывать ночные заведения

Власти Москвы не собираются ограничивать работу ночных заведений. Для контроля эпидемической ситуации в городе достаточно системы QR-кодов.

Вторая волна коронавируса пока не требует закрытия ночных заведений в столице. Об этом заявили власти Москвы. Сейчас в городе более четырех тысяч предприятий используют систему QR-кодов.

«Пока такой информации нет, соответственно, система позволяет людям узнавать о том, был контакт или нет, и своевременно обращаться, и это помогает врачам проводить те самые эпидрасследования», — рассказал журналистам глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его слова приводит РИА «Новости».

К системе QR-кодов присоединились и правительственные предприятия — порядка 40 организаций.

Система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения столицы работает с 19 октября. Она действует для клубов, баров, ресторанов, дискотек. Для входа нужно зарегистрировать свой номер телефона через СМС или QR-коды. Если у кого-то из посетителей обнаружат COVID-19, то всех остальных оповестят, что они в зоне риска.