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    23 января 2021, 14:46

    Силуанов обсудил с послом ФРГ будущее экономики

    Алена Макаренко

    Глава Министерства финансов России Антон Силуанов и посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр обсудили финансовую политику в условиях пандемии коронавируса и перспективы развития двусторонних отношений в экономике. Об этом посольство Германии в Москве написало в Twitter.
    Силуанов обсудил с послом ФРГ будущее экономики

    В частности, речь шла про сотрудничество в «постковидную эпоху».

    «Посол Геза Андреас фон Гайр и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили экономическую и финансовую политику в свете пандемии коронавируса, а также актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере экономики и их перспективы, в том числе и в постковидную эпоху», — говорится в сообщении.

    В конце 2020-го в МИД РФ подвели итоги взаимоотношений с ФРГ за год. В ведомстве обратили внимание на регулярность диалога, несмотря на «сужение позитивной повестки».

    Федеральный бюджет России по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 триллиона рублей. В конце декабря Силуанов говорил, что ожидаемый дефицит бюджета по итогам года должен составить 3,9% ВВП. В казну поступило 18,72 триллиона рублей. А это 90,9% к общему объему утвержденных доходов.

    В конце декабря Силуанов спрогнозировал спад пандемии коронавируса к середине 2021 года. Поэтому появилась надежда, что в этом году не потребуются дополнительные меры поддержки российской экономики.

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