Силуанов обсудил с послом ФРГ будущее экономики

В частности, речь шла про сотрудничество в «постковидную эпоху».

«Посол Геза Андреас фон Гайр и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили экономическую и финансовую политику в свете пандемии коронавируса, а также актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере экономики и их перспективы, в том числе и в постковидную эпоху», — говорится в сообщении.

В конце 2020-го в МИД РФ подвели итоги взаимоотношений с ФРГ за год. В ведомстве обратили внимание на регулярность диалога, несмотря на «сужение позитивной повестки».

Федеральный бюджет России по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 триллиона рублей. В конце декабря Силуанов говорил, что ожидаемый дефицит бюджета по итогам года должен составить 3,9% ВВП. В казну поступило 18,72 триллиона рублей. А это 90,9% к общему объему утвержденных доходов.

В конце декабря Силуанов спрогнозировал спад пандемии коронавируса к середине 2021 года. Поэтому появилась надежда, что в этом году не потребуются дополнительные меры поддержки российской экономики.

В Германии выявлен первый пациент с «бразильской» мутацией коронавируса.