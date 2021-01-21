Раскрыт размер дефицита бюджета за 2020 год

Федеральный бюджет России по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей, или 3,8% ВВП», — сказал Силуанов. Его процитировал ТАСС.

В конце декабря министр говорил, что ожидаемый дефицит бюджета по итогам года должен составить 3,9% ВВП.

По данным с сайта Минфина, в казну поступило 18,72 триллиона рублей. Это 90,9% к общему объему утвержденных доходов. Исполнение расходов составило 22,82 триллиона рублей, или 116,1% к общему объему утвержденных расходов, а также 95,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Силуанов добавил, что расходы федерального бюджета по итогам прошлого года выросли на четверть год к году. Это связано с «беспрецедентными масштабами поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений». По его словам, Россия входит в топ-5 стран группы «Большой двадцатки» по показателю прироста расходов.

Ранее появилась информация, что 58 российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета из-за эпидемии коронавируса и стоимости нефти. Об этом написала «Газета.ru».